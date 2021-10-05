Записал: Джейхун Наджафов, собкор 5 октября 2021, 23:47

Очередная волна ковида, на этот раз штамм «дельта», накрывает Турцию. Ежедневное число новых случаев инфицирования достигает почти 30 тысяч (на 04.10 - 28810) и не менее 230-240 летальных исходов (на 04.10 - 248 человек). «Мы считаем критическим порогом до 20 тысяч ежедневных случаев. Но сейчас количество заражений приблизилось к 30 тысячам. На этом фоне выходом из ситуации является только строгое соблюдение мер профилактики и вакцинация», - написал в Твиттере министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа. Нынешние показатели приближаются к данным апреля-мая этого года, когда был пик предыдущий волны ковида и власти ввели недельный локдаун. Между тем на сегодня одну дозу вакцины в Турции получили 71,35%, две - 86,60% людей старше 18 лет.

«Пока ситуация под контролем, сильной нагрузки на систему здравоохранения нет. Но наступает холодный осенне-зимний сезон, и это может привести к еще большему росту числа зараженных», - сказал haqqin.az завкафедрой физиотерапии и реабилитации медицинского факультета Университета Бахчешехир Керем Алптекин. Рост заражений особенно высок в причерноморских провинциях, где много людей часто перемещаются между населенными пунктами и проводятся торжества с участием массы людей, отмечает он. Немало инфицированных обнаруживается ежедневно и в южных провинциях - Шанлыурфа, Мардин, Батман, Муш, Диярбакыр, Битлис и др., где особенно низкий уровень вакцинации. «Большинство заболевших ковидом не вакцинированы или привиты одной дозой. К сожалению, правительству не удается убедить население в необходимости прививки. У нас нет принудительной вакцинации, и при этом среди населения и даже среди врачей часто встречается негативное отношение к вакцине. Удивительно, но среди медицинских работников немало активакцинщиков. Пока не решен вопрос и о вакцинации детей, хотя в стране достаточное количество вакцины именно для них», - указывает Алптекин. Интересно, что некоторая часть турецкого общества видит в росте ковида не просчеты в процессе вакцинации, а неэффективность самих вакцин. Что является еще одним фактором недоверия к прививкам, отмечает он.