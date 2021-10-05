Турцию накрывает новая волна коронавируса наши подробности
Очередная волна ковида, на этот раз штамм «дельта», накрывает Турцию. Ежедневное число новых случаев инфицирования достигает почти 30 тысяч (на 04.10 - 28810) и не менее 230-240 летальных исходов (на 04.10 - 248 человек).
«Мы считаем критическим порогом до 20 тысяч ежедневных случаев. Но сейчас количество заражений приблизилось к 30 тысячам. На этом фоне выходом из ситуации является только строгое соблюдение мер профилактики и вакцинация», - написал в Твиттере министр здравоохранения Турции Фахретдин Коджа.
Нынешние показатели приближаются к данным апреля-мая этого года, когда был пик предыдущий волны ковида и власти ввели недельный локдаун. Между тем на сегодня одну дозу вакцины в Турции получили 71,35%, две - 86,60% людей старше 18 лет.
«Пока ситуация под контролем, сильной нагрузки на систему здравоохранения нет. Но наступает холодный осенне-зимний сезон, и это может привести к еще большему росту числа зараженных», - сказал haqqin.az завкафедрой физиотерапии и реабилитации медицинского факультета Университета Бахчешехир Керем Алптекин.
Рост заражений особенно высок в причерноморских провинциях, где много людей часто перемещаются между населенными пунктами и проводятся торжества с участием массы людей, отмечает он. Немало инфицированных обнаруживается ежедневно и в южных провинциях - Шанлыурфа, Мардин, Батман, Муш, Диярбакыр, Битлис и др., где особенно низкий уровень вакцинации.
«Большинство заболевших ковидом не вакцинированы или привиты одной дозой. К сожалению, правительству не удается убедить население в необходимости прививки. У нас нет принудительной вакцинации, и при этом среди населения и даже среди врачей часто встречается негативное отношение к вакцине. Удивительно, но среди медицинских работников немало активакцинщиков. Пока не решен вопрос и о вакцинации детей, хотя в стране достаточное количество вакцины именно для них», - указывает Алптекин.
Интересно, что некоторая часть турецкого общества видит в росте ковида не просчеты в процессе вакцинации, а неэффективность самих вакцин. Что является еще одним фактором недоверия к прививкам, отмечает он.
«Более того, в процессе вакцинации любые обычные заболевания приписывают вакцинам. Такая ситуация приводит к снижению уровня иммунизациии, соответственно, повышает число заражений коронавирусом», - считает врач.
Несмотря на быстрый рост заражений, власти пока не рассматривают возможность введения локдауна. Правда, посещать рестораны, спортивные залы и другие заведения можно только вакцинированным или имеющим отрицательный ПЦР-тест. Каких-либо профессий, работникам которых следует обязательно вакцинироваться, нет.
По мнению эксперта, сезон гриппа уже наступил, поэтому масочный режим остается актуальным как для профилактики острых респираторных вирусных заболеваний, так и конкретно для ковида. Наступление зимы приводит к росту заболеваний, так как люди больше пребывают в закрытых помещениях, где выше риск заразиться.
Как считает Алптекин, турецкая вакцина Turkovac, скорее всего, будет готова к концу этого или началу следующего года. Сейчас идет третья фаза ее испытаний. Turkovac относится к категории инактивированных вакцин и по своей технологии должна вырабатывать более широкий набор антител.
«Эффективность Turkovac должна быть выше, чем у инактивированных китайских вакцин Sinovac-CoronaVac. К тому же наши специалисты утверждают, что, судя по данным первой и второй фазы исследований, у Turkovac будет меньше побочных действий, чем у некоторых других», - отмечает специалист.