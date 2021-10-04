Отдел международной информации и политики 00:20

Из Афганистана, с момента прихода к власти талибов, приходит много противоречивой информации — одновременно и обнадеживающей, и тревожной. Западные репортеры с трудом получают возможность побывать в далеких провинциях страны, оказавшейся вновь в центре внимания мировой общественности. Корреспондентам агентства AFP все же удалось добраться до одного из регионов. * * * ...Они долгое время выживали впроголодь, но с тех пор, как талибы захватили долину Бамиан, местные афганцы, живущие в пещерах на склоне горы, оказались во власти голода и страха. Cуровая центральная долина, известная как один из самых красивых регионов Афганистана, является домом для нескольких сотен семей, живущих в пещерах, высеченных в скалах из песчаника буддийскими монахами еще в V веке. Эта община является одной из самых бедных в стране, и захват власти талибами в августе только усугубил их трудности, так как прекратилась международная помощь, стали расти цены на продовольствие, произошел резкий скачок безработицы.

Эти люди живут в нескольких километрах от того места, в долине, где когда-то стояли знаменитые гигантские древние статуи Будды, которые были взорваны исламистской группировкой «Талибан», когда та в предыдущий раз впервые находилась у власти два десятилетия назад. Местная жительница Фатима говорит, что ее пещера частично обрушилась во время проливных дождей еще полтора года назад, в результате чего 55-летняя женщина и трое членов семьи теперь ютятся в крошечной пещере, размером всего шесть квадратных метров. «Нам нечего есть сегодня вечером. А зима уже рядом. При этом, нам нечем согреться», - говорит она, лицо ее частично прикрыто традиционной черной вуалью. Подёнщики и носильщики из местных жителей больше не приносят домой те небольшие деньги, которые они когда-то зарабатывали, чтобы у членов их семей хотя бы не урчало в животе. Из заработков здесь сейчас осталась доступна только уборка картофеля - единственного вида сельскохозяйственной продукции, который можно выращивать в этой местности на высоте 2 500 метров. «Я хожу на базар в Бамиане каждое утро, но возвращаюсь ни с чем», - говорит Махрам, 42-летний каменщик. - «Когда была работа, я зарабатывал 300 афгани (3,75 доллара — ред.) в день». Теперь его семья просто выживает, отправляя даже своих детей на сбор урожая картофеля. Но детям там не платят деньгами. «Фермеры дают им немного картофеля в качестве оплаты», - говорит Махрам. - «Это все, что у нас есть для пропитания, вместе с небольшим количеством хлеба. Но через 10 дней уборка урожая закончится, и мы по-настоящему будем голодать. А кто-то просто умрет...». Как и большинство людей, живущих в этом регионе, это семьи хазарейцев, в основном шиитского этнического меньшинства, которое веками подвергалось маргинализации и преследованию в Афганистане. Победа талибов, состоящих из суннитских сторонников жесткой линии ислама, которые рассматривают общину шиитов, как еретиков, вызвала настоящую панику среди хазарейцев.