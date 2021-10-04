Без крова, света и тепла. В обед – картофель и хлеб о жизни хазарейцев
Из Афганистана, с момента прихода к власти талибов, приходит много противоречивой информации — одновременно и обнадеживающей, и тревожной. Западные репортеры с трудом получают возможность побывать в далеких провинциях страны, оказавшейся вновь в центре внимания мировой общественности. Корреспондентам агентства AFP все же удалось добраться до одного из регионов.
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...Они долгое время выживали впроголодь, но с тех пор, как талибы захватили долину Бамиан, местные афганцы, живущие в пещерах на склоне горы, оказались во власти голода и страха. Cуровая центральная долина, известная как один из самых красивых регионов Афганистана, является домом для нескольких сотен семей, живущих в пещерах, высеченных в скалах из песчаника буддийскими монахами еще в V веке.
Эта община является одной из самых бедных в стране, и захват власти талибами в августе только усугубил их трудности, так как прекратилась международная помощь, стали расти цены на продовольствие, произошел резкий скачок безработицы.
Эти люди живут в нескольких километрах от того места, в долине, где когда-то стояли знаменитые гигантские древние статуи Будды, которые были взорваны исламистской группировкой «Талибан», когда та в предыдущий раз впервые находилась у власти два десятилетия назад.
Местная жительница Фатима говорит, что ее пещера частично обрушилась во время проливных дождей еще полтора года назад, в результате чего 55-летняя женщина и трое членов семьи теперь ютятся в крошечной пещере, размером всего шесть квадратных метров.
«Нам нечего есть сегодня вечером. А зима уже рядом. При этом, нам нечем согреться», - говорит она, лицо ее частично прикрыто традиционной черной вуалью.
Подёнщики и носильщики из местных жителей больше не приносят домой те небольшие деньги, которые они когда-то зарабатывали, чтобы у членов их семей хотя бы не урчало в животе.
Из заработков здесь сейчас осталась доступна только уборка картофеля - единственного вида сельскохозяйственной продукции, который можно выращивать в этой местности на высоте 2 500 метров.
«Я хожу на базар в Бамиане каждое утро, но возвращаюсь ни с чем», - говорит Махрам, 42-летний каменщик. - «Когда была работа, я зарабатывал 300 афгани (3,75 доллара — ред.) в день». Теперь его семья просто выживает, отправляя даже своих детей на сбор урожая картофеля. Но детям там не платят деньгами.
«Фермеры дают им немного картофеля в качестве оплаты», - говорит Махрам. - «Это все, что у нас есть для пропитания, вместе с небольшим количеством хлеба. Но через 10 дней уборка урожая закончится, и мы по-настоящему будем голодать. А кто-то просто умрет...».
Как и большинство людей, живущих в этом регионе, это семьи хазарейцев, в основном шиитского этнического меньшинства, которое веками подвергалось маргинализации и преследованию в Афганистане.
Победа талибов, состоящих из суннитских сторонников жесткой линии ислама, которые рассматривают общину шиитов, как еретиков, вызвала настоящую панику среди хазарейцев.
«Это очень страшно», - говорит Амена, 40-летняя мать пятерых детей и выражает надежду. - «Но они не дошли и, вероятно, не дойдут до того места, где мы находимся».
Амена раздвигает занавеску у входа в свою пещеру, чтобы открыть плоское ложе, высеченное в скале, увенчанное двумя подушками, покрытое изношенным ковром. Здесь же устроена кривобокая дровяная печь, от использования которой потолок покрыт толстым слоем сажи. Рядом с дверью лежит связка высохшей картофельной ботвы, - единственное топливо для обогрева более чем скромного помещения и стряпни.
«Деревянные дрова слишком дороги», - говорит она.
В этом районе никогда не было электричества, а для того, чтобы набрать воду, нужно каждый день преодолевать три долгих отрезка пути по склону, в долину вниз, к реке.
Заместитель главы местного совета 25-летний Сайфулла Ария говорит, что ситуация ужасная. «Здесь люди бедные. Очень бедные, - говорит он. - «Обычно они зарабатывали 100-200 афгани в день, но за последние шесть недель при власти «Талибана» они ничего так и не заработали».
Он рассказал, что большинство из местных жителей едят картофель и хлеб всего один раз в день. С.Ария добавляет, что он никогда не видел, чтобы представители неправительственных организаций добирались до этой долины. Он добавил, что все его просьбы о помощи, обращенные к местным властям провинции Бамиан, остались без ответа.
«С приближением холодов самые слабые здесь умрут, это точно», - обреченно говорит Сайфулла Ария.