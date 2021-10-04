Дуэль взглядов Хабиба Нурмагомедова и Криштиану Роналду видео
Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram разместил серию фотографий со знаменитым нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Кроме того, Хабиб показал забавное видео, на котором он и Криштиану провели дуэль взглядов.
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В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушел его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.