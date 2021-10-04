Байден и Си на прямом проводе

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином Тайвань.

США намерены соблюдать собственный закон об отношениях с Тайванем.

Как сообщает ТАСС, Журналисты попросили Байдена прокомментировать "провокации" КНР на Тайване, под которыми они понимают предполагаемые полеты ВВС КНР в зоне воздушной ответственности Тайваня.

"Я говорил с Си Цзиньпином о Тайване. Мы согласны, мы будем соблюдать соглашение по Тайваню. Мы на этом стоим, и я дал понять, что я не думаю, что нам нужно заняться чем-либо, кроме как соблюдать соглашение", - сказал Байден.

Отметим, что президент США подразумевает соглашение, подписанное между США и Китаем в 1979 году, согласно которому Вашингтон поддержал принцип единого Китая.