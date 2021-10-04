Демарш еще одного государства против Франции

Еще одно государство решило порвать с Францией.

Министерство иностранных дел Мали вызвало посла Франции в связи с "недружественными высказываниями" президента Франции Эммануэля Макрона в адрес страны, сообщается в коммюнике внешнеполитического ведомства, которое опубликовано на его странице в Twitter.

Глава МИД Абдулай Диоп выразил французскому дипломату возмущение и осуждение со стороны правительства Мали и заявил решительный протест из-за высказываний Макрона, которые, по мнению малийских властей, вредят развитию отношений между государствами.