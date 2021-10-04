Байден предупреждает: США могут потерять лидерство

Соединенные Штаты рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире, если не будут осуществлять масштабные инвестиции, в том числе в собственную инфраструктуру. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в штате Мичиган с речью, посвященной предложенному им плану развития инфраструктуры страны.

"Мы находимся в переломном моменте. Каждые 40-80 лет в американской истории мы оказываемся в переломном моменте, когда нам надо выбирать, в каком направлении мы пойдем", - убежден президент.