Впервые за много лет: AZAL начал полеты над Арменией

Начиная с 6 октября авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) стала использовать воздушное пространство над территорией Армении при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван - Баку, сообщили haqqin.az в пресс-службе AZAL.

Изменение маршрута рейса Баку - Нахчыван - Баку приведет к сокращению времени перелета по данному направлению, а также снижению расхода топлива во время полета.

В сообщении отмечается, что отныне AZAL при выполнении данного рейса может использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана.