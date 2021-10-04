Главврач-взяточник предстанет перед судом
Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего главного врача Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения Яшара Керимова, обвиняемого во взяточничестве.
Как сообщили haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Ленкоранский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело передано в производство судьи Низами Гулиева.
Исполняющий обязанности главврача больницы и заведующий 1-м психиатрическим отделением Керимов Яшар Мелик оглу в обмен на выдачу документа, подтверждающего болезнь, которая является основанием для назначения степени инвалидности, в разное время получил у Мамедова Сахиба Вагиф оглу в качестве взятки 800 манатов.
Керимову предъявлено обвинение по статьям 311.1 (получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решением суда Керимов отстранен от занимаемой должности.