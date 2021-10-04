Назначен новый начальник полиции Сабаильского района
Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал указ о назначении полковника Хикмета Гасымова начальником Сабаильского районного управления полиции, сообщает пресс-служба МВД.
Согласно информации, ранее Гасымов занимал аналогичную должность в Мингячевире.
Отметим, что начальник Сабаильского районного управления полиции полковник полиции Джавид Мурадов в августе был освобожден от занимаемой должности и назначен начальником полиции Сабунчинского района Баку.