Всемирный банк прогнозирует рост экономики Азербайджана

Согласно обновленному прогнозу Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, в этом году экономика Азербайджана на фоне более активного восстановления вырастет на 5%.

"Ожидается, что в 2021 году темпы роста ВВП Азербайджана ускорятся до 5% за счет быстрого восстановления как нефтяного, так и не нефтяного секторов", - говорится в докладе банка, который цитирует Интерфакс-Азербайджан.

Согласно оценкам организации, рост ненефтяного сектора Азербайджана в 2021 году составит 7,1%. Наряду с этим банк понизил прогноз на 2022 год до 3,1% с 4,5%, на 2023 год – до 2,7% с 3,4%.

По мнению специалистов, среднегодовые темпы роста ВВП в 2022-2023 годах замедлятся до 2,9%. Рост в этот период будет поддерживать увеличение государственных инвестиций, а также неэнергетические секторы. Также на темпы роста будут влиять увеличение квоты Азербайджана в рамках сделки ОПЕК+ и наращивание объемов добычи газа.

Рост цен на энергоносители положительно повлияет и на показатели платежного баланса. В частности, профицит счета текущих операций в 2021 году составит 6,9% ВВП, в 2022-м – 6,4% ВВП, в 2023-м – 4,5% ВВП.