Цены на газ поставили исторический рекорд

Биржевая цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив $1600 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

На утро среды стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла €134 за 1 МВт·ч (цены на ICE представлены в евро за 1 МВт·ч), или более $1637 за 1 тыс. куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару), передает РБК.

Спрос на энергоресурсы в Евросоюзе достиг максимума за 25 лет, заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, пишет Reuters. Именно эта причина привела к резкому росту цен на газ, считает он.