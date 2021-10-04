Сын экс-диктатора метит в президенты Филиппин

Сын бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса - Фердинанд Бонгбонг Ромуальдес Маркос-младший в ходе своего видеообращения в Facebook, заявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах 2022 года.

Напомним, отец Фердинанда Маркоса-младшего, Фердинанд Маркос, возглавлял государство с 1965-го по 1986 годы. В 1972 году Маркос, объявив чрезвычайное положение отменил конституцию страны, в результате чего стал диктатором Филиппин. Позже, в 1986 году, в результате военного переворота он эмигрировал на Гавайи, где умер в 1989 году.