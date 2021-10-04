Врачи назвали три фактора выживаемости при COVID

Вывод о защищенности человека от коронавируса, согласно публикации, можно сделать на основании трех показателей анализа крови: уровня специфических антител для противодействия конкретным частям вируса или антигенам, антигенимии (общего числа антигенов), а также количества РНК вируса в крови. При этом, по словам ученых, до сих пор оставалось неясно, какой из них считать ключевым при определении вероятности летального исхода.

Ученые из Канады и Испании определили факторы, которые влияют на выживаемость пациентов при тяжелой форме течения COVID-19. По их данным, это показатели анализа крови, главный из которых — уровень специфических антител против спайкового белка вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19. Такие сведения содержатся в статье, опубликованной в журнале Journal of Internal Medicine, цитаты из которой приводит РБК.

Специфические антитела к спайковому белку COVID-19 могут блокировать репликацию вируса. Антигенимия отражает общее количество идентифицируемых организмом как антигены чужеродных веществ. В свою очередь, количество вирусной РНК говорит о том, сколько вируса содержится на данный момент в организме.

Для исследования использовались результаты анализов 92 взрослых пациентов, которые лечились в Университетской больнице Рио-Ортега и Клиническом госпитале Университета Вальядолида, в больнице имени Грегорио Мараньона и мадридской Университетской больнице принца Астурийского. Все они находились в медицинских учреждениях с 16 марта по 15 апреля 2020 года — в первую волну пандемии, и имели подтвержденный диагноз COVID-19, который им поставили при помощи ПЦР-теста. Также у всех пациентов взяли кровь на анализ на первые сутки лечения.

В рамках исследования специалисты составляли профиль антител (в первую очередь, IgM и IgG) против S-белка COVID-19 и оценивали зависимость между их уровнями, концентрацией РНК вируса и наличием в плазме белка нуклеопротеина (N) этой инфекции. Также у плазмы оценивали показатель общего числа антигенов к белку N и изучали, как он влияет на риск смертности.

«Выводы: низкие уровни антител к S-белку вируса SARS-CoV-2 предсказывают смертность при критическом COVID-19», — говорится на сайте Journal of Internal Medicine. Результаты исследования подтверждают, что «эти антитела способствуют предотвращению системного распространения SARS-CoV-2», заметили также ученые.

Авторы исследования полагают, что их выводы помогут определить оптимальный уровень антител для каждого критического больного коронавирусом.