Нерезиденты могут открыть бизнес-счет в Kapital Bank онлайн

Kapital Bank запустил новую услугу для компаний и индивидуальных предпринимателей, являющихся нерезидентами. Клиенты данного сегмента, сэкономив время на визиты в банк, теперь могут открыть себе расчетный счет онлайн через систему Müştəri Bank.

Возможность онлайн-открытия счета доступна для компаний и предпринимателей в любое время суток, из любой точки мира. Подобные услуги способствуют цифровизации и повышению качества обслуживания.

Система Müştəri Bank позволяет дистанционно пользоваться различными банковскими услугами для бизнеса, такими как: открытие текущего счета онлайн, подключение к зарплатному проекту, внесение средств на зарплатные карты, заказ зарплатных карт, оформление карты предпринимателя и бизнес-карты, безналичные переводы внутри страны и за границу, операции по конвертации валюты, контроль счетов, получение выписок и информации о распоряжениях и т. д.

Для подключения к Müştəri Bank достаточно перейти по ссылке https://cb.kapitalbank.az/login или позвонить по номеру (+99 412) 310 09 99. При осуществлении переводов через Müştəri Bank можно получить скидку на комиссию до 25%.