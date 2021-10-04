В Германии научились делать искусственную нефть

Единственный в мире промышленный завод по производству искусственной нефти на базе неисчерпаемых природных ресурсов создан в Германии, сообщает Associated Press. Первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации.

Предприятие, которое станет экспериментальной площадкой для доказательства технологической осуществимости и экономической рентабельности нового принципа топливного производства построено некоммерческой экогруппой Atmosfair и инженерной корпорацией Siemens при поддержке немецкого правительства.

Предполагается, что в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. Однако в будущем, по словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти.

С начала 2022 года завод сможет производить восемь баррелей топлива в день, что позволит заправлять один небольшой пассажирский самолет раз в три недели. В дальнейшем, когда технология докажет свою эффективность и получит признание в отрасли, масштабы производства могут вырасти.