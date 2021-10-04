В Азербайджане меняют названия двух праздников

В Азербайджане 28 мая будет отмечаться как День независимости, а 18 октября - День восстановления независимости. Обе даты будут считаться нерабочими днями. Это отражено в законопроекте "О Дне независимости".

Согласно информации, законопроект будет обсуждаться на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству.

В настоящее время 28 мая отмечается как День Республики, этот день является нерабочим. 18 октября - День независимости, это рабочий день.