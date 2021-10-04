В Грузии планы Саакашвили назвали обреченными на провал

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал революционные планы экс-президента Михаила Саакашвили обреченными на провал, сообщает РИА Новости.

По словам грузинского премьер-министра, в обществе активно обсуждается несколько версий причин возвращения Саакашвили в республику и некоторые полагают, что он приехал с целью свергнуть правительство.

«Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот. Я хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал», — заверил Гарибашвили.

Глава правительства также выразил уверенность, что Саакашвили был не способен просчитать последствия своих действий.

1 октября Саакашвили впервые за восемь лет вернулся в Грузию, где в тот же день был задержан и отправлен в тюрьму города Рустави.