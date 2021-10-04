В Баку создается Центр инклюзивного развития и творчества DOST

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства, министр подчеркнул, что концепция DOST, которая является инициативой первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, позволяет представлять услуги на основании «единого окна», оперативно и прозрачно.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения. Председатель совета, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев рассказал о деятельности агентства и центров DOST, созданных по указу президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года.

Сахиль Бабаев отметил, что с мая 2019 года было создано Агентство DOST и еще 5 центров DOST, в результате чего услуги DOST охватили все районы Баку и Апшеронский район. В этих центрах, предоставляющих 155 услуг, за прошедший период были оказаны услуги 537 тысячам граждан, 98,2% из этих граждан выразили удовлетворение уровнем оказанных им услуг.

Министр труда и социальной защиты населения рассказал об Инклюзивной школе искусств, созданной в рамках проекта «Обеспечение прав и благополучия женщин-инвалидов и ветеранов карабахской войны», совместно реализуемого Программой развития ООН и Фондом населения ООН. Было отмечено, что в этой школе, функционирующей при Бакинском центре DOST №4, имеющие инвалидность студенты обучаются наряду со здоровыми людьми. Здесь они получают уроки по рисованию, вязанию и резьбе по дереву.

В целом планируется расширять творческие возможности людей с инвалидностью и представлять их обществу по всем центрам DOST. С этой целью Агентство DOST приняло решение создать Центр инклюзивного развития и творчества DOST.