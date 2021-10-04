Сандра Рулофс считает Саакашвили политзаключенным

Бывшая первая леди Грузии Сандра Рулофс считает своего супруга, экс-президента Михаила Саакашвили, которого арестовали 1 октября по прибытии в Грузию, политзаключенным и требует его освобождения.

«Михаил Саакашвили — политический заключенный, и как гражданка Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения», - написала Рулофс в соцсетях.

Рулофс также прокомментировала видео, на котором Саакашвили заявил о создании новой семьи с политиком из Украины Елизаветой Ясько. Она отметила, что его содержание стало для нее неожиданным: "Не буду скрывать: содержание видео... было для меня неожиданным, а форма – полностью неприемлемой".

"Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и веру в то, что из этой битвы мы выйдем победителями", – подчеркнула Рулофс.

Напомним, 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вернувшийся в страну Саакашвили задержан сотрудниками правоохранительных органов и помещен под стражу.