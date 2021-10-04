В России коронавирусный хаос: 929 умерших от COVID за сутки
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 25 133 случая, умерли за сутки 929 пациентов - новый антирекорд, следует из данных оперативного штаба.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 662 тыс. 560 случаев коронавирусной инфекции, 212 625 умерших и 6 млн 778 тыс. 900 выписанных.
Рост смертности в России начался с двадцатых чисел сентября. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова накануне заявила, что от коронавируса умирают те, кто не прошел вакцинацию, а "доля заболевших от количества вакцинированных сегодня не превышает два процента".