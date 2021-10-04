Ожесточенные бои вспыхнули в Панджшере

В Панджшере разгорелся вооруженный конфликт между участниками движения "Талибан" и Фронтом национального сопротивления Афганистана. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Боевые действия между талибами и представителями ФНСА развернулись минувшей ночью в районе населенного пункта Заманкур в уезде Унаба. Противостояние продлилось около двух часов, другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее председатель поддерживающей сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам в беседе с ТАСС рассказал, что в Панджшере продолжается партизанская война с талибами. Кроме этого, ФНСА ведет бои с талибами в районах Андараб и Марболат провинции Баглан. По словам политика, сейчас сопротивление контролирует горные долины и возвышенности по обе стороны от главной дороги через Панджшерское ущелье. Он подчеркнул, что во многих провинциях Афганистана есть районы, неподконтрольные талибам.