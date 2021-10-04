Конгресс, посвященный 100-летию ученого Тамерлана Алиева, начал работу в Баку

Вначале участники конгресса посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память выдающегося ученого и возложили цветы к его могиле.

Сегодня состоялась церемония открытия научно-практического конгресса, посвященного 100-летию лауреата Государственной премии Азербайджана, заслуженного деятеля науки, доктора медицинских наук профессора Тамерлана Азиз оглу Алиева. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Приветствуя гостей, первый заместитель министра здравоохранения Азербайджана, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев подчеркнул, что содержательная жизнь Тамерлана Алиева как ученого, врача, педагога и человека, пройденный им славный жизненный путь служат уроком жизни и духовности, школой мудрости для каждого ученого и врача.

Было отмечено, что Т.Алиев всю свою жизнь посвятил служению Азербайджану и до конца жизни оставался верным своим принципам - честному, самоотверженному труду во благо народа.

В своем выступлении ректор АМУ профессор Г.Герайбейли отметил, что Тамерлану Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в развитии системы кардиологической службы в Азербайджане и в подготовке высококвалифицированных научных кадров в этой сфере: «Благодаря высокому научному потенциалу под руководством Тамерлана Алиева были защищены 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций. Подготовленные им кадры сейчас возглавляют различные кафедры АМУ и являются ведущими специалистами в области эндокринологии и кардиологии».

По инициативе ученого-новатора впервые в масштабе бывшего СССР при клинической больнице № 4 была организована дистанционная диагностика, неотложная помощь, а также интенсивная терапия больных инфарктом миокарда и сахарным диабетом. В результате этого в республике снизился процент смертности от этих заболеваний.

Профессор Т.Алиев является автором более 250 научных трудов, в том числе 12 монографий и одного учебного пособия. В 1981 году монография профессора Т.Алиева «Методы клинико-диагностического лабораторного исследования» была удостоена Государственной премии Азербайджана.

Сочетая в себе качества врача, ученого и учителя, Тамерлан Алиев на протяжении долгих лет занимал должности главного терапевта Министерства здравоохранения Азербайджана, члена редакционного состава журнала «Азербайджанская медицина», председателя Ученого совета по защите диссертаций Азербайджанского государственного медицинского института. По результатам научно-методической работы Т.Алиев получил 3 авторских свидетельства Государственного комитета СССР по научным изобретениям и рационализаторским предложениям».

Ректор АМУ отметил, что Тамерлан Алиев был известным и уважаемым ученым не только в Азербайджане, но и за его пределами, и своими интересными докладами достойно представлял республику на международных научных мероприятиях.

Генеральный директор Национального центра онкологии Министерства здравоохранения академик Джамиль Алиев, председатель Комитета здравоохранения Милли Меджлиса академик Ахлиман Амирасланов, вице-президент Российской Академии медицинских наук академик Анатолий Мартынов и профессор АМУ Рафик Мамедгасанов поделились своими воспоминаниями о выдающемся ученом. Затем ректор турецкого Университета Гази профессор Муса Йылдыз выступил с докладом «Азербайджано-турецкое сотрудничество в области медицины».