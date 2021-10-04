В Турции возобновились лесные пожары

Прошлой ночью в турецкой провинции Мугла вспыхнул лесной пожар, сообщает газета Hürriyet.

По данным издания, для тушения пожара привлечены 5 машин МЧС, 17 автоцистерн с водой, 10 бульдозеров, 3 самолета и 16 вертолетов. Утром пожар, причины возникновения которого неизвестны, удалось взять под контроль.

Напомним, масштабные лесные пожары на юге Турции произошли в июле-августе этого года. Возгорания были сконцентрированы в 30 провинциях. Жертвами пожаров стали 10 человек.