По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-лейтенант Керим Велиев посетил Центральный командный пункт ВВС, а также Центр управления спутниковой связью центрального узла Главного управления связи, информационных технологий и кибербезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Подчеркивалось, что во время Отечественной войны с командного пункта осуществлялось непрерывное управление боями, велся контроль за успешным выполнением боевых задач армейской авиацией. Это обеспечило сохранение превосходства в воздухе над противником в ходе боевых операций ВВС Азербайджана.

Затем начальник Генштаба посетил Центр управления спутниковой связью. Было отмечено, что с учетом мер безопасности система спутниковой связи функционирует в основном через спутник ОАО “Азеркосмос”. Керим Велиев довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны в связи с обеспечением устойчивой и безопасной связи войск, дислоцированных на освобожденных территориях.