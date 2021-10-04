Ильхам Алиев принимает посредничество Евросоюза

Азербайджан готов начать переговоры с Арменией по нормализации отношений, считает возможным активное участие в этом процессе Европейского Союза, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко.

«Сейчас основным вопросом является поствоенный период, обеспечение и мира в регионе. Мы хотим перевернуть эту страницу, это наша политика. Мы хотим наладить отношения с Арменией, нашим соседом. Мы готовы начать переговоры с Арменией по подписанию мирного договора, проведению делимитации границ, открытию коммуникаций. Этот процесс частично начался», - заявил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что в этом процессе может принять активное участие и ЕС, «тем более я вижу такое желание, это нам может помочь по многим сферам».

По словам главы государства, в этом направлении предстоит проделать большой объем работы.