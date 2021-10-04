Продолжаются масштабные работы по строительству 11,6-километрового тоннеля через Муровдаг на автодороге Тоганалы - Кельбаджар, которые стартовали после церемонии закладки его фундамента, сообщают местные СМИ.

Протяженность автомобильной дороги Тоганалы-Кельбаджар-Истису, соединяющей Гёкгельский и Кельбаджарский районы, по проекту составляет 80,7 километра. Вместо строительства участка дороги протяженностью 31,5 километра на горной территории со сложным рельефом было решено построить 11,6-километровый тоннель под Муровдагом. Автодорога Тоганалы-Кельбаджар-Истису будет иметь от двух до четырех полос движения. Разные ее участки строятся в соответствии с первой и второй технической категорией.

Учитывая объем и сжатые сроки, строительные работы ведут организации, подведомственные Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана, и турецкая компания Kolin İnşaat Turizm Sеnaye və Ticarət vе Cengiz İnşaat Sеnaye vе Ticarət. На дороге будет построено пять автомобильных мостов общей протяженностью 450 метров.