Алиев о приоритетах с Евросоюзом: газ и транспорт

Баку планирует работать с Европейским Союзом по вопросу увеличению числа европейских стран, покупающих азербайджанский газ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко.

«Азербайджан в конце 2020 года начал поставки газа в Европу. Мы видим, что можем стать поставщиками газа и в другие европейские страны. Мы планируем работать с ЕС для расширения географии поставок газа», - сказал глава государства.

По словам президента, еще одним приоритетным направлением сотрудничества между Баку и Брюсселем является сектор транспорта: «Мы довольны тем фактом, что ЕС уделяет большое внимание нашему сектору транспорта. …Мы видим серьезное отношение европейских институтов к этой сфере. Это важно не только с позиции экономического, транспортного сотрудничества, но и в целом для обеспечения региональной стабильности и безопасности. Азербайджан многое сделал по всем элементам транспортной сети и сегодня использует имеющийся потенциал».