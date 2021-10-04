Напомним, Ровшан Акперов задержан в марте этого года. О его аресте сообщила Генеральная прокуратура. Генералу инкриминируют убийство азербайджанского бизнесмена Эльчина Алиева, обвиняя по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Преступление произошло 1 июня 2001 года в Киеве.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании была допрошена вдова убитого Эльчина Алиева Фахритадж Алиева, которая потребовала приговорить Ровшана Акперова к пожизненному заключению.

«Убийство Эльчина уничтожило нашу семью. Я хочу, чтобы убийцу приговорили к пожизненному заключению», - сказала она.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Алиева заявила, что до дня убийства ничего не слышала о Ровшане Акперове.

«Эльчин не был конфликтным человеком. Об этом знали все. До инцидента Эльчин мне ничего не говорил Ровшане. Когда Назим Ибрагимов и Самед Новрузов приехали из Киева, доставив оттуда тело Эльчина, они сообщили мне, что убийство совершил Ровшан Акперов», - сказала она.

Затем показания на суде дал друг детства и деловой партнер покойного бизнесмена Самед Новрузов.

«Нужно было вылететь в Киев и привезти тело Эльчина. Мы отправились туда с Назимом Ибрагимовым. В аэропорту нас встретили представители дипкорпуса. Когда приехали в морг, там было много людей. Собрались все знакомые и друзья Эльчина. Там ко мне подошел бывший военный Александр Григорьев, который сказал, что «Эльчина зарезали свои»», - утверждал свидетель.

Самед Новрузов добавил, что после того как они передали тело Эльчина Алиева службам в аэропорту, вместе с Назимом Ибрагимовым они отправились в посольство Азербайджана в Киеве.

«В посольстве тоже было многолюдно. Все обсуждали детали произошедшего. Говорили, что убийство совершил Ровшан Акперов. Я тогда впервые услышал его имя. Но причины убийства никто не знал, каждый выдвигал свою версию произошедшего. Я говорил с Эльчином за несколько дней до убийства, он поделился со мной планами о возвращении в Баку. Ничего о Ровшане Акперове сказано не было», - сказал Новрузов.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Самед Новрузов заявил, что в те дни не видел в Киеве Ровшана Акперова. В этот момент в беседу вмешался сам Ровшан Акперов, который попросил уточнить у свидетеля, в каких числах он посещал посольство Баку в Киеве. Новрузов ответил, что был в посольстве всего два раза, а разговоры о том, что за убийством стоит Ровшан Акперов, он услышал 2 июня.

«Вы же были другом Эльчина? Почему после того, как услышали, что его убил я, не встретились со мной? Не спросили, за что я убил Эльчина?!», - возмутился арестованный генерал.

Новрузов ответил обвиняемому, что у него не было времени, чтобы увидеться с ним в Киеве: «А вопрос, почему убили Эльчина, мучает меня до сих пор. Я все еще не могу понять причину».

«Ну спросили бы меня. Ни один человек не подошел ко мне. Мне потом позвонили и сообщили, что газеты пишут, что это я убил Эльчина. С того времени прошел 21 год. Почему за эти годы вы ни разу ко мне не подошли в Баку и не попытались поговорить? Почему не спросили об убийстве?», - продолжил генерал.

Самед Новрузов ответил, что он не настолько наивный человек, чтобы без доказательств обвинять кого-то в убийстве.

«Если следствие не доказало вины, как я мог спросить вас об этом? Совершали вы это убийство или нет, знает Аллах», - заключил свидетель.

Следующее заседание суда назначено на 13 октября.