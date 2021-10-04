Сенаторы призвали Байдена выслать 300 российских дипломатов

Сенаторы-демократы и сенаторы-республиканцы призвали президента Джо Байдена выслать 300 российских дипломатов, если Москва не выдаст новые визы для американцев, чтобы они могли представлять Вашингтон в России, сообщает Reuters.

Предложение США, сделанное лидерами сенатских комитетов по иностранным делам и разведке, означало бы эскалацию давней напряженности между Москвой и Вашингтоном из-за количества дипломатов, которые они имеют в странах друг друга.

Предложение Конгресса о высылке 300 российских дипломатов из Соединенных Штатов в случае его реализации приведет к закрытию дипломатических объектов США в России, заявило российское Министерство иностранных дел. «Те, кто предлагает такие шаги, по всей видимости, настаивают на закрытии иностранных учреждений США в России», - заявило российское Министерство иностранных дел, сообщает Интерфакс.