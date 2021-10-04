Погода в Баку и регионах: дождливо и пасмурно

В четверг, 7 октября, дождливая погода сохранится в некоторых регионах Азербайджана, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

В течение дня в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно. День в основном пройдет без осадков, однако утром местами возможны кратковременные дожди, будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха в Баку и на полуострове составит 11-13 градусов тепла, днем 15-17 градусов выше нуля.

Атмосферное давление повысится с 769 до 773 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 50-60%.

В регионах Азербайджана временами также будет дождливо, ночью местами пройдут ливни, в горах, возможно, выпадет снег, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 9-13 градусов, днем - 14-18 градусов тепла, в горах ночью от нуля до пяти градусов, днем воздух прогреется до 5-9 градусов выше нуля, в высокогорьях ночью - 2-5 градусов мороза, днем - от нуля до 2 градусов мороза.