Иранский министр заговорил о «сионистах и террористах» на Кавказе, а потом поддержал Шушинскую декларацию

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выступил с наглым и лживым заявлением на переговорах в Москве с главой МИД России С.Лавровым. Абдоллахиан заговорил о присутствии каких-то мифических "сионистов и террористов" на Южном Кавказе. Кого имел в виду иранский министр, остается догадываться.

Хотя после заявления о мифических террористах Абдоллахиан выступил в поддержку инициативы турецкого президента Эрдогана о создании региональной платформы «3+3». Напомним, что с этой идеей турецкий лидер выступил после подписания Шушинской декларации.

Инициатива предполагает создание механизма регионального взаимодействия с участием Армении, Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Турции.

"Мы сегодня обсуждали инициативу по созданию формата "три плюс три". У иранских друзей позитивное отношение, такое же отношение мы наблюдаем в Азербайджане и Турции, работаем с армянскими коллегами", - отметил Лавров на брифинге.