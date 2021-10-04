«Необходимо построить альтернативную дорогу, чтобы иранские пассажиры и водители грузовиков были освобождены от таможенных сборов Азербайджана», - заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана Хайролла Хадеми во время рабочего визита в Армению.

Хадеми отметил, что Иран также готов оказать всяческую поддержку в строительстве трассы Север-Юг, которая соединит границы Армении с Грузией и Ираном: «Мы готовы предоставить свою помощь для ускорения процесса строительства дороги с привлечением наших подрядчиков и специалистов».

По словам замминистра, альтернативная часть трассы Горис – Кафан будет сдана в эксплуатацию в следующем месяце.

Напомним, часть автомагистрали Горис - Кафан длиной в 21 километр проходит по международно признанной территории Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района). Именно на этом участке стоят спецподразделения МВД и Госкомтаможни. Многочисленные иранские грузовики стали незаконно въезжать в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. C 12 сентября азербайджанские таможенники стали взимать с иранских автомобилей госпошлину за проезд по территории Азербайджана.