Израиль сделает все, чтобы обуздать Иран
Израиль продолжит проведение операций, направленных на устранение иранской угрозы «на всех фронтах и в любое время», сообщает Israel Hayom со ссылкой на начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Авива Кохави.
По словам генерала, ЦАХАЛ и разведывательные ведомства Израиля работают по всему Ближнему Востоку с целью обуздать Иран.
“Благодаря качественной разведке ЦАХАЛ обладает ценной информацией о режиме аятоллы” – заявил Кохави.
В то же время глава ЦАХАЛ отметил, что перед Израилем стоят «сложные проблемы безопасности». В частности, по словам генерала, Управление военной разведки должно вести работу по шести основным направлениям и измерениям, наиболее важным из которых является Иран.