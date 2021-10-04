Путин о ситуации на мировом энергорынке и ошибках Европы

«Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной», — сказал Путин.

Энергетический рынок не терпит суеты и шараханий, добавил глава российского государства. «Инвестиционные планы носят долгосрочный характер. Поэтому резкие и необдуманные действия могут привести и, судя по сегодняшней ситуации на рынке, уже приводят к серьезным дисбалансам», — указал президент России.

Россия, по словам Путина, всегда выступала надежным поставщиком газа для потребителей и в Европе, и в Азии. Путин также сообщил, что Россия может выйти на очередной рекорд при сохранении нынешних темпов поставок в Европу.

Президент РФ подчеркнул, что Газпром ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям, если от них поступали соответствующие заявки. «В истории не было ни одного случая, когда Газпром отказывался бы увеличивать поставки своим потребителям, если они выставляют соответствующие заявки. Ни одного», – рассказал глава государства.

Холодная зима в начале 2021 года привела к нехватке запасов газа в европейских хранилищах, что подогрело спрос, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во-первых, быстрое посткризисное восстановление экономики разогрело спрос на энергию. Во-вторых, в начале 2021 года во многих европейских государствах холодная зима привела к серьезному снижению запасов природного газа в подземных хранилищах, речь идет именно об их подземных хранилищах, о подземных хранилищах наших европейских партнеров", - сказал Путин.