Unibank – один из лидеров по выдаче льготных бизнес-кредитов предпринимателям

Unibank входит в список банков, которые выдают наибольшее количество льготных кредитов за счет Фонда развития предпринимательства. Согласно анализу количества кредитов, предоставленных уполномоченными банками с начала текущего года по 1 октября, Unibank выдал предпринимателям 261 льготный кредит. Таким образом, он стал одним из банков, который выдал наибольшее количество льготных кредитов. Банк, занимающий второе место в списке, опубликованном ФРП, направил подавляющее большинство льготных кредитов в регионы, особенно на развитие сельского хозяйства.

Unibank является одним из первых уполномоченных банков Фонда развития предпринимательства и в настоящее время активно участвует в других проектах Фонда. В рамках сотрудничества с Фондом развития предпринимательства банк продолжает предоставлять гарантированные государством льготные кредиты предпринимателям, пострадавшим от пандемии.

Следует отметить, что бизнес-кредитование и в этом году является одним из приоритетных направлений деятельности Unibank.

Согласно анализу кредитного портфеля, с начала года по сегодняшний день объем кредитования бизнеса со стороны банка значительно увеличился.

Unibank предлагает владельцам бизнеса широкий спектр продуктов и услуг. Предприниматели могут обратиться в филиалы “Кара Караев”, 16-й филиал, “Дарнагюль”, “Ясамал”, 15-й филиал, “Ахмедлы”, “Аджеми” и “Unibank бизнес-центр”, а также в региональные филиалы в будние дни с 09:00 до 17:00. Подробную информацию о бизнес-продуктах и услугах банка можно получить, позвонив по телефону (012) 117 и посетив веб-сайт банка (https://www.unibank.az/en/corporate/index).

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