В Ереване рассчитывают, что присутствие российских миротворцев в Карабахе не ограничится установленным в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России сроком. Об этом в эфире армянской службы "Радио Свобода" сказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Тема возможного отказа Азербайджана от присутствия российских миротворцев находится в нашей повестке. Эту тему мы обсуждаем с нашими российскими партнерами, чтобы понять, как мы будем сопоставлять наши шаги при подобном развитии сценария", - сказал Григорян.

Глава армянского Совбеза отметил, что Ереван считает, что "Россия останется намного дольше, и мы сделаем все, чтобы она осталась дольше, чем предусмотрено соглашением от 9 ноября".

"Если Азербайджан не согласится продлевать срок, то мы попытаемся объединить наши силы и найти решение проблемы. Но то, что происходит (в Карабахе), нам подсказывает, что у России есть планы остаться там намного дольше", - сказал Григорян.