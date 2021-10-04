МЧС закрыло гостиницу в Баку фото; видео
В соответствии с полномочиями Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. С этой целью служба провела внеплановые проверки в гостинице, расположенной на территории Хатаинского района Баку.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, в ходе внеплановых проверок было обнаружено множество недочетов, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среды, а также имущественным интересам государства.
С учетом указанных недочетов за нарушение норм и правил пожарной безопасности и в целях защиты жизни и здоровья людей, интересов государственной собственности, национального богатства, окружающей среды, всех видов имущества от пожаров, которые могут возникнуть в результате нарушения норм и правил пожарной безопасности, руководствуясь положениями пункта 9 статьи 25 закона Азербайджанской Республики «О пожарной безопасности», статьи 28 закона Азербайджанской Республики «О регулировании проводимых в сфере предпринимательства проверок и защите интересов предпринимателей», а также пункта 9.7 «Положения о Государственной службе пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики», принято решение о прекращении оказания услуг в данной гостинице, говорится в сообщении МЧС.