В соответствии с полномочиями Государственной службы пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в Азербайджане продолжаются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. С этой целью служба провела внеплановые проверки в гостинице, расположенной на территории Хатаинского района Баку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, в ходе внеплановых проверок было обнаружено множество недочетов, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среды, а также имущественным интересам государства.