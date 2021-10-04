Молнупиравир: эффективные таблетки от коронавируса уже в продаже

В среду компания Merck объявила о подписании соглашения о поставках и закупках препарата в виде таблеток, благодаря которому Сингапур получит доступ к экспериментальному пероральному противовирусному препарату Covid-19, разработанному его специалистами. Он называется молнупиравир и предназначен для внесения специфических ошибок в генетический код вируса, и станет первым пероральным противовирусным препаратом от Covid-19.

Параллельно идущей по всему миру вакцинации от коронавируса некоторые компании разрабатывают свои лекарства против опасной болезни. Известны уже капли в нос, есть новости и по поводу инъекций от Covid-19, а также о таблетках против вируса.

Merck уже старается получить одобрение этой таблетки в соответствующем ведомстве США - Управлении по контролю за продуктами и лекарствами.

Непонятно почему, но Министерство здравоохранения Сингапура не сразу ответило на запрос Reuters о подписании соглашения с компанией Merck.

Недавно стало известно, что Австралия также закупила таблетки Merck, в то время как Таиланд, Южная Корея, Тайвань и Малайзия пока еще ведут переговоры о ее приобретении. Власти Филиппин надеются, что испытание противовирусных таблеток на добровольцах в стране позволит им также получить доступ к новому лекарству.

Лихорадка, возникшая в стремлении заказать и приобрести препарат, последовала после того, как данные промежуточных клинических испытаний, опубликованные в пятницу, показали, что препарат может снизить примерно на 50 процентов вероятность госпитализации или смерти для пациентов с риском тяжелого заболевания Covid-19.

Тем временем во вторник Сингапур сообщил о рекордных 3 тысячах 486 новых случаев заражения коронавирусом. Здесь сейчас борются с самой крупной на данный момент вспышкой инфекции.

При этом успехи вакцинации в Сингапуре внушают оптимизм по поводу преодоления пандемии: сообщается, что более 80 процентов населения страны уже вакцинировано от Covid-19.