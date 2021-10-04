Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 17:32

Итоги муниципальных выборов в Грузии подведены - правящая «Грузинская мечта» одержала уверенную победу. Но основная борьба, как заявил haqqin.az эксперт по международным отношениям, профессор Европейского университета и глава Центра региональных исследований Георгий Гобронидзе, развернется на втором туре выборов, который состоится 30 октября. Политолог предвидит, что второй этап выборов будет более ожесточенным, чем первый. А ареной баталий станут 20 городов страны, включая самые большие - Тбилиси, Батуми, Рустави Зугдиди и др.

«Говорить о том, кто же победил на этих выборах - "Грузинская мечта" или "Единое национальное движение" можно будет только после второго тура. Оставшееся до него время станет политически очень турбулентным. Многое решат выборы мэра Тбилиси, так как почти половина населения страны живет в столице. Кандидаты на этот пост постараются всеми средствами искать пути к сердцам и умам избирателей», - убежден Гобронидзе. Именно второй тур, по его мнению, будет иметь решающее для страны значение. У оппозиции есть шанс победить в этот раз в крупных городах Грузии, что в совокупности составит большинство населения страны. То есть самая горячая пора политической борьбы в избирательном процессе только начинается. А приезд Саакашвили еще больше накалил страсти. «Теперь многое зависит от действий властей, которые должны быть заинтересованы в объективном и справедливом суде над экс-президентом. Чтобы его дела рассматривались в полном соответствии с европейскими стандартами прав человека. Политическая обстановка в стране напряженная и непредсказуемая. Все это не оставляет места для каких-то прогнозов по дальнейшему ходу событий и результатов второго тура выборов. Дело в том, что шансы есть и у властей, и у оппозиции. На уже состоявшемся голосовании партия власти по пропорциональной системе набрала чуть больше 46% голосов, а это значит, что практически мнения пришедших на выборы разделились 50 на 50. Такая ситуация может иметь два противоположных друг другу последствия - возможна как борьба в рамках демократических рамок, так и скатывание на недемократические методы выяснения отношений между властью и оппозицией. Можно предположить, что политическое будущее Грузии на предстоящие несколько лет зависит от того, как будут развиваться события на политической арене страны в период до 30 октября», - уверен профессор.

И он не сомневается, что Саакашвили, даже находясь в заключении, имеет влияние на выборы и настроения избирателей. Его приезд в страну консолидировал как сторонников ЕНД, так и правящей «Грузинской мечты». Для оппозиции было очень важно, чтобы экс-президент появился в стране. Ранее он несколько раз обещал приехать, но не появился. Но теперь, даже будучи в тюрьме, Саакашвили является серьезным фактором политической жизни Грузии. Об этом свидетельствует и то, что премьер-министр страны Гарибашвили сделал по поводу приезда Саакашвили не правовое, а политическое заявление. Он говорил о Саакашвили, подчеркивает политолог, «не как о человеке, которого арестовали за правонарушение, и даже не как о бывшем президенте, который не сможет уйти от закона, а произнес свою речь в такой тональности, будто задержан враг народ, с чем и поздравил соратников по «Грузинской мечте». Как считает Г.Гобронидзе, именно такие заявления превращают Саакашвили в политического заключенного - «он, может быть, и виновен, но давать оценку его действиям должны независимый суд и прокуратура. И совсем уж неуместно придавать этому политическую окраску». «Судебный процесс над третьим президентом будет тестом для Грузии на способность предоставлять право на свободный и независимый суд. Экс-президент не просто подозреваемый человек, а фактор в грузинской политике и персона, вошедшая в историю страны. Понятно, что он неоднозначная фигура, которая сделала как немало хорошего, так и немало плохого для Грузии. Но хотят власти или нет, Саакашвили является лидером части грузинского населения. Поэтому существуют очень большие подозрения, что именно из-за этого фактора власти могут вместо правового процесса устроить политический реванш против третьего президента», - опасается политолог.