Шушу обеспечат бесперебойным водоснабжением

В соответствии с поручениями президента Азербайджана Ильхама Алиева ОАО "Азерсу" реализует новый проект в сфере устойчивого водоснабжения города Шуша. Как сообщили в ОАО, после освобождения города Шуша были незамедлительно приняты меры по обеспечению его водоснабжения, подачи воды на жизненно важные объекты. После этого стартовали работы по реконструкции системы водоснабжения города.

Отмечается, что на первом этапе проекта в городе будет сооружено два водохранилища, а также будет реконструирован 6-километровый участок внутригородской сети. Эти работы планируется завершить до конца текущего года.

На следующем этапе проекта в соответствии с Генпланом городские системы снабжения питьевой водой и отходов будут полностью реконструированы. С учетом перспективы проживания населения и развития туризма в Шуше рассматривается возможность использования реки Зарыслы в качестве альтернативного источника водоснабжения.