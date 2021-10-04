Дело о коррупции: обыски в офисе канцлера Австрии

В Австрии в офисе канцлера Себастьяна Курца и в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP) проходят обыски. Об этом сообщает Der Standard.

Обыски походят в рамках дела по обвинениям в злоупотребление доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений - расследования, опубликованные в оплаченных Минфином СМИ.