Дело о коррупции: обыски в офисе канцлера Австрии
В Австрии в офисе канцлера Себастьяна Курца и в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP) проходят обыски. Об этом сообщает Der Standard.
Обыски походят в рамках дела по обвинениям в злоупотребление доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений - расследования, опубликованные в оплаченных Минфином СМИ.
Речь идет о "соглашениях о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро". По версии обвинения, в результате были использованы "возможности влиять на содержание и время публикаций". Тогдашний генсек Минфина Томас Шмид и пресс-секретарь обещали "преимущества для Себастьяна Курца, группы его ближайших приближенных и ÖVP". В свою очередь, сама ÖVP назвала обвинения "ложными".
Сегодня несколько следователей вошли в офис партии в центре Вены с ордером на обыск объемом более 100 страниц. Обыск также прошел в канцелярии главы правительства. Основное внимание уделяется канцлеру Курцу и его ближайшему окружению: советнику Стефану Штайнеру, специалисту по связям со СМИ Джеральду Флейшманну. Также в списке подозреваемых генсек Минфина Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.