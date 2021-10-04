Киберспорт, завоевавший популярность во всем мире, уже имеет многомиллионную аудиторию. Миллионы людей в интернете наблюдают за жесткой конкуренцией в высокобюджетных соревнованиях по киберспорту. Так киберспорт - это спорт будущего или просто развлечение?

Прежде всего следует отметить то, что в большинстве стран, в том числе и в Азербайджане, киберспорт признан отдельным видом спорта. Киберспорт - это разновидность спорта, в которой виртуальные участники соревнуются то ли индивидуально, то ли в команде. Проще говоря, это смахивает на компьютерную гонку, но с более серьезными, конкретными правилами и условиями. В настоящее время самыми популярными видами киберспорта в мире являются Counter-Strike: Global Offensive, FIFA, PUBG, League of Legends и Dota 2.

В киберспорте, как и в любом другом виде спорта, игроки-участники обращают внимание на физическую подготовку. Например, избыточный вес может помешать быть более быстрым и ловким во время игры. Конечно, было бы неправильно сравнивать киберспорт с тяжелой атлетикой. Киберспорт - это спорт, в котором мышление играет большую роль, как в шахматах.

По последним оценкам экспертов, аудитория киберспорта в мире сегодня превышает 250 миллионов человек. Ежегодно данная цифра увеличивается на 15-20 процентов. Естественно, увеличивается и доход спортсменов-участников. Различные бренды пытаются спонсировать киберспортивные соревнования, команды или геймеров (игроков).

По данным компании Newzoo, прибыль от киберспорта растет с каждым годом. Например, в прошлом году оборот от киберспортивных организаций по всему миру составил 700 миллионов долларов. 86 процентов этой суммы пришлись на рекламу, спонсорские соглашения и интернет-вещание. Другая часть - на продажу билетов и продуктов на киберспортивные мероприятия.

Сейчас уже букмекеры также принимают ставки на киберспортивные соревнования. Люди проявляют больший интерес к этому виду спорта, нежели к теннису, гольфу и регби, вкладывая свои средства в киберспортивные турниры.

В нашей стране действует Федерация киберспорта Азербайджана. «Gaming League Azerbaijan», созданная в Азербайджане в 2019 году и проводящая турниры по киберспорту, на сегодняшний день уже организовала более 40 киберспортивных чемпионатов. Приоритетными целями этой лиги, созданной для формирования культуры киберспорта, является развитие спортивных игр на международном уровне в Азербайджане; создание необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий.

Кстати говоря, киберспорт был включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года в качестве теста. Таким образом, киберспорт больше не развлечение, а спорт, который в будущем привлечет в свои ряды еще больше людей.