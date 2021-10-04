Фархад Мамедов, отдел информации 17:59

Отношения между Ираном и Азербайджаном сегодня крайне напряжены – в первую очередь, как неоднократно писал haqqin.az, из-за неспособности официального Тегерана переварить новые геополитические реалии, сложившиеся в регионе после победы Азербайджана во второй Карабахской войне. Однако, по сути, в отношениях двух стран за последние 30 лет ничего не изменилось. Хотя напряженность время от времени и проявлялась, стороны, учитывая взаимные интересы, до открытой конфронтации не доходили. Сейчас же Иран концентрирует свою армию на границах Азербайджана и проводит перманентные учения, а официальные лица страны, религиозные деятели и СМИ ведут ежедневную информационную войну. Одним словом, Тегеран в полной мере продемонстрировал свою враждебность по отношению к Азербайджану.

Известен также предлог, используемый Ираном для начала пропагандистской атаки и военно-политического давления на Азербайджан. Тегеран утверждает, что Израиль использовал карабахскую войну, чтобы закрепиться в регионе и создать угрозу национальной безопасности ИРИ. Однако, как точно выразился накануне у границы с Ираном президент Азербайджана И.Алиев - никаких доказательств, подтверждающих нахождение израильтян в Азербайджане, нет. Более того, развивая связи с Израилем, Баку проявляет известную осторожность, чтобы не навредить отношениям с южным соседом и на протяжении многих лет, вопреки многочисленным просьбам еврейской общественности, не открывал посольство в Тель-Авиве. И сейчас, в период крайне напряженных отношений, иранские пропагандисты активно используют взятый на вооружение предлог и пытаются представить следующую точку зрения: Иран якобы поддерживал позицию и целостность Азербайджана во время первой и второй карабахских войн и даже оказывал ему военную помощь в 1990-х годах. А Баку в ответ разместил заклятого врага Ирана у своих границ. Фактически же каждый, кто следил за событиями, знает о притворной роли Ирана: поставка из Тегерана продовольствия и топлива Армении и ее оккупационным силам, находившимся в то время в блокаде, сыграла решающую роль в оккупации азербайджанских земель. Какой же была позиция Ирана во второй Карабахской войне? Какую военную поддержку эта страна оказала Армении? С самого начала следует отметить, что позиция Тегерана по карабахскому вопросу всегда была основана на сохранении статус-кво, то есть оккупации азербайджанских территорий, включая низменный Карабах вдоль Араза. В начале второго карабахского конфликта заявления иранских официальных лиц были не чем иным, как выражением заинтересованности страны в сохранении статус-кво. И 5 октября 2020 года, в разгар боевых действий, представитель министерства иностранных дел Ирана подтвердил этот тезис: «У этого многолетнего конфликта нет военного решения».

С военной же точки зрения Иран до последних дней войны поставлял в Армению оружие и военную технику через свою территорию. Это подтверждают многочисленные видеоролики, распространенные в СМИ и соцсетях. Иранские же азербайджанцы пытались заблокировать военные конвои, идущие в Армению, и начали уличные протесты. Ситуация дошла до того, что Корпус стражей исламской революции разместил войска вдоль границы, чтобы обеспечить беспрепятственный путь для грузовых машин. Однако военная поддержка Ирана Армении во второй Карабахской войне поставками оружия не ограничилась. По сообщению информированных источников, в период военных действий иранская разведка прослушивала каналы радиосвязи азербайджанских воинских частей, находившихся в Аразской долине, используя собственные средства радиоэлектронной борьбы. Примерно через три месяца после окончания войны об этом в своей статье «Поддержка армян из Ирана с помощью радаров» подробно рассказала турецкая газета Turkiye. В статье автора издания Йилмаза Билгена говорится, что Иран оказывал поддержку Армении в войне с Азербайджаном, которая началась 27 сентября 2020 года. Военные источники сообщили газете, что к нулевой точке границы Карабаха было направлено 70-80 специально обученных военнослужащих.