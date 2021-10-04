«Азеригаз» получило международные сертификаты

С сегодняшнего дня в Производственном объединении «Азеригаз» дочерняя компания TÜV AUSTRİA - ООО TÜV Austria Azərbaycan в течение трех дней будет проводить аудит сертификации по пяти международным İSO стандартам.

ПО «Азеригаз» наряду с широкомасштабными работами в республике по газификации, капитальному ремонту и реконструкции существующих газовых линий также выполняет ряд работ по внедрению международных систем управления, и в настоящее время эти работы продолжаются, сказали haqqin.az в пресс-службе ПО.

В результате проведенных работ ПО удостоено сертификатов по стандартам ISO 9001 «Система управления качеством», ISO 14001 «Система управления окружающей средой», ISO 50001 «Система энергоуправления», OHSAS 18001 «Система управления охраны труда и безопасности» и ISO 10002 «Удовлетворение клиентов и расследование жалоб». «Азеригаз» осуществил применение данных систем в работе.

Кроме того, в текущем году был осуществлен переход ISO 45001 - «Системы управления охраны труда и безопасности» к международным стандартам, в связи с этим подготовлена соответствующая документация и приняты необходимые меры для выполнения безопасных операций в процессе деятельности.