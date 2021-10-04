Азербайджан вернул Армении еще одного пленного срочно в номер
«Артур Давидян возвращен в Армению», - сообщил в парламенте вице-премьер Армении Сурен Папикян.
Старший лейтенант Давидян оказался на территории Азербайджана 22 августа, предположительно, из-за тумана и плохой видимости заблудился и оказался на азербайджанской стороне.
«Азербайджанская сторона вернула на родину Артура Давидяна, оказавшегося на азербайджанской территории 22 августа этого года», - заявил Папикян, отвечая на вопрос одного из депутатов.