Майкл Доран: «Ильхам Алиев преподал урок команде Байдена»

Известный американский политический обозреватель Майкл Доран прокомментировал фотографию президента Азербайджана Ильхама Алиева с дроном-камикадзе Harop израильского производства, сделанную на новой базе пограничных войск Государственной пограничной службы в ходе визита главы государства в Джебраильский район. М.Доран назвал этот снимок примером для президента США Джо Байдена, расценив его как "правильный ответ Ирану».

Политолог поделился фотографией в своем Twitter аккаунте, написав: “почему я люблю Азербайджан? Иран угрожает ему, собирает войска на своей границе и требует разорвать военный союз с Израилем. А президент Азербайджана в ответ фотографируется с беспилотным летательным аппаратом израильского производства. Вот так можно правильно ответить Ирану. Вот урок для команды Байдена".

Напомним, что ударные беспилотники Harop и Harpy, которые состоят на вооружении пограничных войск Государственной пограничной службы, широко применялись во время Второй Карабахской войны для уничтожения военной техники, позиций и живой силы противника в тылу его обороны. Во время этой войны с этих камикадзе-беспилотников были нанесены сотни ударов по врагу.