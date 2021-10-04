Пашинян настаивает: в период армянской оккупации «Шуша была несчастной и мрачной»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата на заседании парламента, еще раз повторил озвученную на встрече с армянской диаспорой в Литве мысль о Шуше. Как сообщает Новости Армении-news.am, в ответ на возражения армянских оппозиционеров Пашинян настаивает, что в период армянской оккупации «Шуша был несчастным и мрачным городом».
«А сколько инвестиций было вложено? Посчитаем, сколько было вложено в Шушу и сколько вложено в Баден-Баден (армянский премьер-министр имеет ввиду коррупционный капитал лидеров карабахского клана в городе Баден-Баден, в частности экс-президента С.Саргсяна и его родственников, о чем неоднократно писали армянские СМИ – haqqin.az). Давайте сравним эти цифры или не стоит? Что вы преследуете этими вопросами? Или вам кажется, что только вы были в Шуше? Я там не был, другие люди там не были и никто не видел, какая там сложилась ситуация? У меня такое впечатление, что мы живем в параллельных реальностях. То, что я заявил, было истиной», - сказал в ярости Пашинян.