Иран обвинили в кибератаке на аэрокосмические компании Ближнего Востока

В среду исследователи американо-израильской компании по кибербезопасности Cybereason опубликовали отчет, в котором кибератаки на ряд аэрокосмических и телекоммуникационных компаний, в основном на Ближнем Востоке, связывают с иранскими группами, спонсируемыми государством, сообщает Times of Israel.

Согласно данным, целью атаки была кража информации об их инфраструктуре, технологиях и критически важных активах.

Группа кибершпионажа MalKamak, которая, как полагают, связана с другими известными иранскими правительственными группами, такими как Chafer APT, была ответственна за недавнюю хакерскую атаку.

Компания не назвала конкретных жертв, но сообщила, что в их число входят в основном «избранные» компании на Ближнем Востоке, а также другие компании в США, Европе и России.