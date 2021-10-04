Пашинян отреагировал на комментарий Лаврова по инициативе Эрдогана и Алиева

В среду, 6 октября, глава МИД России Сергей Лавров на совместном брифинге с иранским коллегой Хоссейном Амир Абдоллахияном заявил, что в ходе переговоров обсуждалась шушинская инициатива Эрдогана и Алиева по созданию регионального формата "3+3". По словам российского министра, у Ирана позитивное отношение, сейчас идет работа с армянской стороной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с трибуны парламента Армении прокомментировал заявление С.Лаврова. Об этом пишут армянские СМИ.

По его словам, Армения должна в первую очередь понять, о каких конкретных форматах идет речь, какую цель они преследуют, в каких условиях и по каким принципам они будут работать.

Только после этого армянская сторона выразит четкую позицию в этом вопросе.