Папа римский о священниках-педофилах: Это мой стыд…

Папа римский Франциск впервые прокомментировал доклад независимой комиссии о педофилии в католической церкви Франции, передает Euronews.



«Это мой стыд, это наш стыд за слишком долгое бездействие», заявил понтифик в среду. – «Тебе, Господь, слава. Нам - позор. Это время стыда. Я призываю епископов, религиозных деятелей, а также вас, дорогие братья, которые пришли сюда, чтобы разделить этот момент, приложить все усилия для того, чтобы подобные трагедии не повторились».

Отметим, что ранее независимая комиссия по преступлениям сексуального характера в церкви опубликовала отчёт, согласно которому за последние 70 лет в рядах французской церкви действовали более трёх тысяч священников-педофилов. Жертвами сексуального насилия стали более 200 тысяч детей.